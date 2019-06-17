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17 червня 2019, понеділок, 14:11 68
Президент 2019-06-17T14:22:13+03:00
Українські Новини
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F

Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F

Президент Володимир Зеленський прибув у Францію.

Про це в своєму мікроблозі Twitter повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передають Українські Новини.

"Ласкаво просимо в Париж, пан Президент", - написала вона.

Посол прикріпила фото Зеленського з дружиною, виходять з літака.

Програмою візиту передбачено зустрічі глави держави з керівництвом Франції, керівниками парламенту, а також з провідними представниками французького бізнесу.

Також Зеленський прибув в стартап-кампус Station F. На зустрічі зі стартап-спільнотою разом з Володимиром Зеленським присутні секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник глави Адміністрації президента України Вадим Пристайко, пише "Новое время".

Зеленський зазначив, що "Боротьба з корупцією - це інновації і діджитал". Український президент також згадав ідею "країни в смартфоні".

У свою чергу в Station F похвалили українських IT-фахівців і стверджують, що "борються за них". На це Зеленський відповів: "Ми теж збираємося за них боротися".

"В минулому році частка IT-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг у Франції зріс на 1,5%", - навів статистику під час зустрічі Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.

Перед виборами президента Зеленський з Олександром Данилюком і Русланом Рябошапкою зустрівся з Макроном. Пізніше Зеленський розповів про свої враження про Макрона.

Після виборів Еммануель Макрон привітав Зеленського з перемогою.

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