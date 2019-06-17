Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F

Президент Володимир Зеленський прибув у Францію.\r\nПро це в своєму мікроблозі Twitter повідомила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передають Українські Новини.\r\n"Ласкаво просимо в Париж, пан Президент", - написала вона.\r\nПосол прикріпила фото Зеленського з дружиною, виходять з літака.\r\nПрограмою візиту передбачено зустрічі глави держави з керівництвом Франції, керівниками парламенту, а також з провідними представниками французького бізнесу.\r\n\r\nТакож Зеленський прибув в стартап-кампус Station F. На зустрічі зі стартап-спільнотою разом з Володимиром Зеленським присутні секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник глави Адміністрації президента України Вадим Пристайко, пише "Новое время".\r\nЗеленський зазначив, що "Боротьба з корупцією - це інновації і діджитал". Український президент також згадав ідею "країни в смартфоні".\r\nУ свою чергу в Station F похвалили українських IT-фахівців і стверджують, що "борються за них". На це Зеленський відповів: "Ми теж збираємося за них боротися".\r\n"В минулому році частка IT-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг у Франції зріс на 1,5%", - навів статистику під час зустрічі Зеленський.\r\n\r\n"Боротьба з корупцією - це інновації і діджитал". Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Парижі. Він завітав до стартап-кампусу Station F. pic.twitter.com\/YoSmtp3Skm\r\n— Новое Время (@tweetsNV) 17 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.\r\nПеред виборами президента Зеленський з Олександром Данилюком і Русланом Рябошапкою зустрівся з Макроном. Пізніше Зеленський розповів про свої враження про Макрона.\r\nПісля виборів Еммануель Макрон привітав Зеленського з перемогою.