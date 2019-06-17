Робочий тиждень в Україні почнеться з дощі та похолодання

18 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі, крім Житомирської області, місцями короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Дніпропетровської області, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Ялті без опадів, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

17 червня на 9:00 температура води на узбережжі Чорного та Азовського морів становила +23...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +26 градусів.

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