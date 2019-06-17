Робочий тиждень в Україні почнеться з дощі та похолодання

18 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі, крім Житомирської області, місцями короткочасний дощ, грози, вдень без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень, крім Дніпропетровської області, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 3-8 м\/с. Температура вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+32 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +13...+19 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +15...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n17 червня на 9:00 температура води на узбережжі Чорного та Азовського морів становила +23...+25 градусів, в Дніпрі в межах Києва +26 градусів.\r\nРаніше Українські Новини писали, як діяти в умовах грози.\r\nТим часом, спека почне спадати в деяких регіонах з вівторка: синоптик дала прогноз на тиждень.