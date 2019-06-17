В Киеве на Лесном полыхала 16-этажка: жильцов дома эвакуировали

В ночь на 17 июня в Киеве по адресу проспект Лесной, 41 произошел пожар. Горела трехкомнатная квартира на третьем этаже 16-этажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вызов на линию «101» поступил около 00:50. Об этом сообщает Информатор.

Когда прибыли спасатели, то огонь уже охватил одну из комнат квартиры на третьем этаже. Пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не допустить распространения огня. А уже в 01:40 пожар удалось полностью ликвидировать.

К счастью, обошлось без пострадавших. Жильцы квартиры и соседи смогли самостоятельно выйти на улицу. Стоит отметить, что из-за задымленности спасателям пришлось эвакуировать 12 человек, которые проживают на вышестоящих этажах.

На месте работали четыре единицы техники и около 15 человек личного состава. Также дежурили медики и полиция. Причины возгорания будут выясняться.

Пожар в многоэтажке. Фото: Информатор.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".

Кроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.

В то же время, в Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба.