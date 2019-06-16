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16 июня 2019, воскресенье, 21:30 708
Происшествия 2019-06-16T21:30:10+03:00
Українські Новини
В Киеве мотоцикл влетел в машины на парковке, 55-летний водитель погиб

В Киеве мотоцикл влетел в машины на парковке, 55-летний водитель погиб

Смертельное ДТП с мотоциклом. Фото: Информатор
Смертельное ДТП с мотоциклом. Фото: Информатор

Сегодня, 16 июня, в Киеве мотоцикл врезался в припаркованную машину и перелетел через нее, ударившись об автомобиль Nissan Juke. Водитель мотоцикла, 55-летний мужчина, скончался на месте. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла по адресу улица Трускавецкая, 6а.

По предварительным данным издания, пилот мотоцикла Ducati, мужчина возрастом 55 лет, заезжал на автомобильную парковку дома по адресу улица Трускавецкая, 6а. По неизвестным причинам мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль Audi. Удар был столь сильным, что мужчина перелетел через крышу машины и ударился об еще один стоящий автомобиль Nissan. К сожалению, от полученных травм пилот скончался на месте. Жена погибшего мужчины сообщила, что он не употреблял спиртные напитки и регулярно занимался спортом.

В результате аварии мотоцикл получил серьезные повреждения вилки и переднего колеса. У Audi разбит левый бок и лобовое стекло. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте.

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