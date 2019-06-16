На Троицу боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 16 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг 9 раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования российской федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что огонь открывался вблизи Водяного, по направлению Пикузов и Ужовки, Талаковки, вблизи Павлополя, по направлению Украинского, на окраине Новотроицкого, по направлению Докучаевска, Лебединского, Саханки, а также у Крымкого, Донецкого, Новотошковского, Пивденного и по направлению шахты им. Гагарина.\r\nВследствие обстрелов противника 1 военнослужащий получил ранения.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 июня боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.\r\nРанее под мощный обстрел в своем доме под Донецком попали ребенок, две женщины и пожилой мужчина.\r\n