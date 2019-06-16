На Троицу боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 16 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 9 раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования российской федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Отмечается, что огонь открывался вблизи Водяного, по направлению Пикузов и Ужовки, Талаковки, вблизи Павлополя, по направлению Украинского, на окраине Новотроицкого, по направлению Докучаевска, Лебединского, Саханки, а также у Крымкого, Донецкого, Новотошковского, Пивденного и по направлению шахты им. Гагарина.

Вследствие обстрелов противника 1 военнослужащий получил ранения.