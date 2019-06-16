Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа

В столичной полиции назвали вероятную причину взрыва в Шевченковском районе Киева на ул. Тургеневская, который произошел 15 июня ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

Правоохранители также подтвердили информацию, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

В Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба.

В ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".

Кроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.

Также в марте в результате взрыва в квартире в Киеве погиб разыскиваемый за убийство россиянин. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.