Причиной взрыва в Киеве на Тургеневской назвали утечку газа

В столичной полиции назвали вероятную причину взрыва в Шевченковском районе Киева на ул. Тургеневская, который произошел 15 июня ночью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.\r\n"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.\r\nПравоохранители также подтвердили информацию, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.\r\nПо данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.\r\nВ Киеве на Тургеневской прогремел взрыв, разрушены три гаража и повреждена газовая труба.\r\nВ ночь на 15 июня, в Вышгородском районе Киевской области сгорели 10 автобусов "Богдан".\r\nКроме того, 15 мая в одной из киевских квартир прогремел взрыв, есть погибшие.\r\nТакже в марте в результате взрыва в квартире в Киеве погиб разыскиваемый за убийство россиянин. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.