Боевики обстреляли школу в Золотом-5

Боевики обстреляли школу и магазин в Золотом-5 (Михайловке) из стрелкового оружия.\r\nОб этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.\r\nСообщается, что 13 июня в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели зафиксировали повреждения на 3 окнах на северо-западной стороне четырехэтажного здания действующей школы на улице Мира.\r\nОни видели свежее отверстие в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее свежее отверстие в косяке с противоположной стороны коридора; еще одно свежее отверстие в обоих стеклах второго окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее отверстие в стенной штукатурке с противоположной стороны того же коридора; а также свежее отверстие в одном из стекол окна с двойным стеклопакетом на втором этаже.\r\nНаблюдатели видели осколки стекла на земле под тремя поврежденными окнами. По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия. Директор школы (в возрасте примерно 50 лет) сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня.\r\nБлижайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 июня боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.\r\nРанее под мощный обстрел в своем доме под Донецком попали ребенок, две женщины и пожилой мужчина.