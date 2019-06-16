Боевики обстреляли школу в Золотом-5

Боевики обстреляли школу и магазин в Золотом-5 (Михайловке) из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Сообщается, что 13 июня в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели зафиксировали повреждения на 3 окнах на северо-западной стороне четырехэтажного здания действующей школы на улице Мира.

Они видели свежее отверстие в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее свежее отверстие в косяке с противоположной стороны коридора; еще одно свежее отверстие в обоих стеклах второго окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее отверстие в стенной штукатурке с противоположной стороны того же коридора; а также свежее отверстие в одном из стекол окна с двойным стеклопакетом на втором этаже.

Наблюдатели видели осколки стекла на земле под тремя поврежденными окнами. По их оценке, повреждение было вызвано огнем из стрелкового оружия. Директор школы (в возрасте примерно 50 лет) сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня.

Ближайшие позиции вооруженных формирований расположены на расстоянии около 700 м к северу от школы.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.

Ранее под мощный обстрел в своем доме под Донецком попали ребенок, две женщины и пожилой мужчина.