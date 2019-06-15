Бойко подал документы в ЦИК

В субботу,15 июня, представители Оппозиционной платформы - "За жизнь" подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному округу, сообщает официальный сайт платформы.

"Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать список Оппозиционной платформы - "За жизнь". В команде мира – эффективные управленцы, антикризисные менеджеры, которые конкретными делами доказали свой профессионализм. Это молодые люди и уже опытные государственники, знающие, как вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить гражданам достойную социальную защиту", - говорится в сообщении платформы.

У партии также есть свой кандидат в премьер-министры — Юрий Бойко.

В списке оппозиционеров выдержан квотный принцип: более 30% кандидатов – это женщины.

"Своими приоритетами команда мира ставит прекращение конфликта на юго-востоке Украины, снижение цен на газ, решение социальных вопросов граждан, восстановление экономики. Оппозиционная платформа - "За жизнь" знает, как этого добиться, верит в поддержку людей и свою победу на парламентских выборах", - добавляют в оппозиции.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.