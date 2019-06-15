Незаконный трубопровод для перекачки нефти был проложен из РФ в Луганскую область, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба совместно со Службой Безопасности и Государственной фискальной службой ликвидировали трубопровод для незаконной перекачки дизельного топлива с территории России в Украину в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

"Вчера (14 июня) на участке Луганского пограничного отряда общей межведомственной группой из числа представителей Госпогранслужбы во взаимодействии с сотрудниками СБУ, ГФС в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области, а именно - во дворе частного домовладения, вблизи государственной границы, было обнаружено и ликвидировано подземный трубопровод для незаконной перекачки дизтоплива с территории РФ в Украину", - говорится в нем.

Отмечается, что демонтаж данной коммуникации осуществлялся специалистами со спецтехникой пограничного подразделения.

Согласно сообщению, продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Ликвидация незаконного трубопровода. Фото: Госпогранслужба

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Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы.

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