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15 июня 2019, суббота, 16:36 63
Силовые структуры 2019-06-15T16:41:35+03:00
Українські Новини
Незаконный трубопровод для перекачки нефти был проложен из РФ в Луганскую область, - Госпогранслужба

Незаконный трубопровод для перекачки нефти был проложен из РФ в Луганскую область, - Госпогранслужба

Ликвидация незаконного трубопровода. Фото: Госпогранслужба
Ликвидация незаконного трубопровода. Фото: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба совместно со Службой Безопасности и Государственной фискальной службой ликвидировали трубопровод для незаконной перекачки дизельного топлива с территории России в Украину в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

"Вчера (14 июня) на участке Луганского пограничного отряда общей межведомственной группой из числа представителей Госпогранслужбы во взаимодействии с сотрудниками СБУ, ГФС в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области, а именно - во дворе частного домовладения, вблизи государственной границы, было обнаружено и ликвидировано подземный трубопровод для незаконной перекачки дизтоплива с территории РФ в Украину", - говорится в нем.

Отмечается, что демонтаж данной коммуникации осуществлялся специалистами со спецтехникой пограничного подразделения.

Согласно сообщению, продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

Ликвидация незаконного трубопровода. Фото: ГоспогранслужбаЛиквидация незаконного трубопровода. Фото: Госпогранслужба

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы.

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы.

В марте 2018 на Волыни ОПГ проложила 6 км трубопровода и "накачала" нефти на 4 млн грн.

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