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15 червня 2019, субота, 16:36 11
Силові структури 2019-06-15T16:43:06+03:00
Українські Новини
Незаконний трубопровід для перекачування нафти був прокладений з РФ в Луганську область, - Держприкордонслужба

Незаконний трубопровід для перекачування нафти був прокладений з РФ в Луганську область, - Держприкордонслужба

Ліквідація незаконного трубопровіду. Фото: Держприкордонслужба
Ліквідація незаконного трубопровіду. Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба спільно зі Службою Безпеки та Державною фіскальною службою ліквідували трубопровід для незаконного перекачування дизельного палива з території Росії в Україну в Луганській області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"Вчора (14 червня) на ділянці Луганського прикордонного загону загальною міжвідомчою групою з числа представників Держприкордонслужби у взаємодії зі співробітниками СБУ, ДФС у районі одного з селищ Новопсковського району Луганської області, а саме - у дворі приватного домоволодіння, поблизу державного кордону, було виявлено та ліквідовано підземний трубопровід для незаконного перекачування дизпалива з території РФ в Україну", - сказано в ньому.

Зазначається, що демонтаж цієї комунікації здійснювався фахівцями зі спецтехнікою прикордонного підрозділу.

Згідно з повідомленням, тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.

Ліквідація незаконного трубопроводу. Фото: ДержприкордонслужбаЛіквідація незаконного трубопровіду. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби.

Зеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.

У березні 2018 на Волині ОЗУ проклала 6 км трубопроводу і "накачала" нафти на 4 млн грн.

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