Незаконний трубопровід для перекачування нафти був прокладений з РФ в Луганську область, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба спільно зі Службою Безпеки та Державною фіскальною службою ліквідували трубопровід для незаконного перекачування дизельного палива з території Росії в Україну в Луганській області.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.\r\n"Вчора (14 червня) на ділянці Луганського прикордонного загону загальною міжвідомчою групою з числа представників Держприкордонслужби у взаємодії зі співробітниками СБУ, ДФС у районі одного з селищ Новопсковського району Луганської області, а саме - у дворі приватного домоволодіння, поблизу державного кордону, було виявлено та ліквідовано підземний трубопровід для незаконного перекачування дизпалива з території РФ в Україну", - сказано в ньому.\r\n\r\nЗазначається, що демонтаж цієї комунікації здійснювався фахівцями зі спецтехнікою прикордонного підрозділу.\r\n\r\nЗгідно з повідомленням, тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до зазначеної протиправної діяльності.\r\nЛіквідація незаконного трубопровіду. Фото: Держприкордонслужба\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби.\r\nЗеленський призначив Сергія Дейнека головою Державної прикордонної служби.\r\nУ березні 2018 на Волині ОЗУ проклала 6 км трубопроводу і "накачала" нафти на 4 млн грн.