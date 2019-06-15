Зеленский уволил посла в Швеции

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швеции.

Об этом говорится в указе №411, передают Українські Новини.

"Уволить Сагача Игоря Михайловича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Швеция", - говорится в нем.

В указе не названа причина увольнения.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заверил министров иностранных дел Польши и Швеции Яцека Чапутовича и Маргота Вальстрема в продолжении Украиной интеграции в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Ранее Зеленский уволил Балана с должности и.о. командующего Нацгвардией и назначил его командующим.

Также Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации.