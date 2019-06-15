Масштабное смертельное ДТП в Киеве: четыре человека погибли, один в больнице

4 человека погибли и 1 госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на Демеевской площади в Голосеевском районе Киева 15 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.\r\n"Правоохранители установили, что водитель "Шевроле" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода". В результате аварии четыре человека, находившиеся в "Шевроле", получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки - получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - говорится в нем.\r\nСейчас на месте ДТП работают правоохранители, опрашивая свидетелей и очевидцев ДТП.\r\nСогласно сообщению, правоохранители намерены открыть уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\nСмертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя.\r\nРанее в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежать протаранил полицейское авто.\r\nВ Киеве полицейский Prius во время погони протаранил Ford: пострадал патрульный.