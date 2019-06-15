Масштабное смертельное ДТП в Киеве: четыре человека погибли, один в больнице

4 человека погибли и 1 госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на Демеевской площади в Голосеевском районе Киева 15 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

"Правоохранители установили, что водитель "Шевроле" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Шкода". В результате аварии четыре человека, находившиеся в "Шевроле", получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки - получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - говорится в нем.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, опрашивая свидетелей и очевидцев ДТП.

Согласно сообщению, правоохранители намерены открыть уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области столкнулись ВАЗ и Renault, погибли оба водителя.

Ранее в Николаеве пьяный таксист в попытке сбежать протаранил полицейское авто.

В Киеве полицейский Prius во время погони протаранил Ford: пострадал патрульный.