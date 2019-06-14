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14 июня 2019, пятница, 23:40 52
Общество 2019-06-14T23:40:44+03:00
Українські Новини
В праздничные выходные в Киеве на Институтской частично ограничат движение

В праздничные выходные в Киеве на Институтской частично ограничат движение

Ремонт дороги. Фото: mygid.info
Ремонт дороги. Фото: mygid.info

На выходных в Киеве будет частично ограничено движение на улице Институтской. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

Так, сообщается, что ограничения будут действовать от улицы Шелковичной до Ольгинской. Причиной ограничения коммунальщики называют замену асфальтобетонного покрытия на данном участке.

Отмечается, что ограничения вступят в силу с 08:00.

Служба просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части указанного участка улично-дорожной сети, чтобы не мешать дорожным работам.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Южном мосту ограничат движение почти на месяц.

Тем временем, из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков.

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