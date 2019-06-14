Масштабная авария на водопроводе в Донецкой области: жителям Константиновки завтра вернут воду

Донецкая областная государственная администрация прогнозирует возобновление централизованного водоснабжения 73 тыс. жителей Константиновки (районный центр области) до 15 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, водоснабжение Константиновки прервалось 13 июня из-за аварии на 2-м Донецком водопроводе и отключения от энергоснабжения из-за задолженности Белокузьминовского водозабора.\r\n"Сегодня в 7 утра после проведения ремонтных работ Второй Донецкий водопровод запущен в работу. Только заполнится система водопровода - люди будут с водой", - говорится в сообщении.\r\nОриентировочно вода поступит потребителям вечером в пятницу, 14 июня.\r\nВодоснабжение Константиновки осуществляется из трех источников коммунального предприятия "Вода Донбасса": 2-го Донецкого водопровода, Белокузьминовского подземного водозабора и подземного водозабора "Белая гора".\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе.\r\nРанее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.