Масштабная авария на водопроводе в Донецкой области: жителям Константиновки завтра вернут воду

Донецкая областная государственная администрация прогнозирует возобновление централизованного водоснабжения 73 тыс. жителей Константиновки (районный центр области) до 15 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, водоснабжение Константиновки прервалось 13 июня из-за аварии на 2-м Донецком водопроводе и отключения от энергоснабжения из-за задолженности Белокузьминовского водозабора.

"Сегодня в 7 утра после проведения ремонтных работ Второй Донецкий водопровод запущен в работу. Только заполнится система водопровода - люди будут с водой", - говорится в сообщении.

Ориентировочно вода поступит потребителям вечером в пятницу, 14 июня.

Водоснабжение Константиновки осуществляется из трех источников коммунального предприятия "Вода Донбасса": 2-го Донецкого водопровода, Белокузьминовского подземного водозабора и подземного водозабора "Белая гора".

Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе.

Ранее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.