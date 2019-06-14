Міський велопрокат з'явився під АП у Києві

Компанія NextBike Ukraine відкрила міський велопрокат біля Адміністрації Президента у Києві після того, як під час своєї передвиборчої агітації президент Володимир Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді .

Про це сказано в повідомленні Адміністрації в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextBike", - сказано в ньому.

Зазначається, що цей проект працює вже більш ніж у 200 містах 25 країн світу, а в Україні з'явився у серпні 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко приїхав на велосипеді проголосувати на виборах президента. Пізніше Кличко приїхав на інавгурацію на велосипеді.

Також Ляшко приїхав до Зеленського на бюджетному велосипеді і кинув його на Банковій без нагляду.

Раніше Київ запустив проект з прокату велосипедів "Bike sharing".