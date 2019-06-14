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14 июня 2019, пятница, 20:25 78
Силовые структуры 2019-06-14T21:06:17+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили запрещенную артиллерию и ранили бойца ВСУ

На Донбассе боевики применили запрещенную артиллерию и ранили бойца ВСУ

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузянык, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной "минскими соглашениями" артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Марьинка - из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил 3 обстрела: в районе населенного пункта Южное по направлению шахты имени Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,  вблизи Попасной - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня: один военный ранен и один травмирован.

Тем временем пожилой мужчина, две женщины и ребенок попали под мощный обстрел в своем доме под Донецком.

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