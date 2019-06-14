Зеленский спросил у жителей Львовской области в Facebook, кого выбрать главой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Львовской области с просьбой высказать мнение о трех претендентах на должность главы Львовской областной государственной администрации. Имена претендентов Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Добрый день, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас имеем трех претендентов на должность глав Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерських и моральних качествах? Да и вообще – кто вам більше нравится?" - написал Зеленский.

Так, Зеленский опубликовал имена кандидатов:

Денис Шмыгаль, 43 года. Кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Максим Козицкий, 38 лет. Директор компании "Эко-Оптима". Лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года".

Маркиян Мальский, 35 лет. Адвокат, кандидат юридических наук. Председатель западного филиала юридической компании Arzinger. Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

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