Партия "Голос" просит ЦИК зарегистрировать ее на выборы

Политическая партия "Голос" просит Центральную избирательную комиссию зарегистрировать ее в общенациональном избирательном округе на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении партии на их странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы наконец встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах!" - говорится в нем.

Отмечается, что, по словам заместителя председателя партии Ярослава Юрчишина, средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет.

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка - 24 года, самому старшему - 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списка", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Юрчишина.

При этом, согласно календарному плану, ЦИК принимает решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе или об отказе в их регистрации в течение 5 дней со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты.

Регистрация ЦИКом кандидатов в депутаты заканчивается 25 июня включительно.

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук ведет в Раду жену Вятровича, хотя сам Вятрович идет по спискам Порошенко.

Тем временем экс-замминистра здравоохранения Стефанишина решила баллотироваться в Раду от "Голоса".