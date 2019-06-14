НБУ обжаловал судебный запрет Рожковой выполнять должностные обязанности

Национальный банк 14 июня подал в Барышевский районный суд Киевской области ходатайство об отмене принятых определением суда от 11 июня мер обеспечения иска путем установления запрета Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Национального банка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Указанное ходатайство обосновано грубым нарушением судом норм процессуального и материального права.

Сообщается, что Барышевский райсуд Киевской области должен рассмотреть указанное ходатайство не позднее 5 дней со дня его поступления в суд, а именно до 19 июня включительно.

"Повторно подчеркиваем, что на настоящее время решение Барышевского районного суда Киевской области не было получена Национальным банком в установленном действующим процессуальным законодательством порядке", - говорится в сообщении.

Национальный банк отмечает, что никаких запретов должностному лицу Национального банка - первому заместителю главы Национального банка Екатерине Рожковой постановлением Барышевского районного суда Киевской области не установлено.

Также подчеркивается, что различия правового статуса физического и должностного лиц были определены Окружным административным судом Киева в постановлении от 5 февраля 2019 по делу №640 / 463/19 об обеспечении иска относительно и. о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, согласно которой: "В другой части обеспечения иска, а именно - запрету не первому заместителю, а физическому лицу, заявление удовлетворению не подлежит, поскольку противоречит принципам административного судопроизводства, поскольку направлен относительно другой, чем субъект властных полномочий, лица".

Принимая во внимание изложенное, принятые постановлением Барышевского районного суда Киевской области меры обеспечения иска путем запрета Екатерине Рожковой совершать действия, касающиеся деятельности Национального банка, как физическому лицу-гражданину, а не должностному лицу, являются ничтожными.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ получил письмо с уведомлением о том, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности.

14 июня соответствующее решение официально было обнародовано.

В нем отмечается, что суд запретил Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка, а также запретил совершать и / или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и / или осуществлением полномочий заместителя главы НБУ и / или любую другую деятельность в должности заместителя главы НБУ до решения данного спора по существу.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и подлежит немедленному исполнению, а его обжалование не приостанавливает его исполнения.

Как сообщали Українські Новини, суд запретил Рожковой выполнять обязанности даже в случае апелляции до решения спора по сути.

Ранее в СМИ появилась информация Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности по иску некоего Барташа.