Перед вихідними гривня на міжбанку трохи зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як у четвер зберігся на незмінному рівні, у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 26,44 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,42-26,45 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,36-26,39 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,43-26,47 UAH\/USD.\r\nУ п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,62% з 27,72 UAH\/USD до 26,44 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, грівня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.\r\nТим часом у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.