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14 червня 2019, пʼятниця, 17:26 10
Економіка 2019-06-14T18:45:02+03:00
Українські Новини
Перед вихідними гривня на міжбанку трохи зміцнилася

Перед вихідними гривня на міжбанку трохи зміцнилася

Гривні. Гроші. Фото: pixabay
Гривні. Гроші. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як у четвер зберігся на незмінному рівні, у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 26,44 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,42-26,45 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,36-26,39 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,43-26,47 UAH/USD.

У п'ятницю НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 4,62% з 27,72 UAH/USD до 26,44 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, грівня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків.

Тим часом у НБУ заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

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