"Мрия" завершила объединение с новым инвестором и сменила название

Агрохолдинг "Мрия" и дочернее предприятие компании The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (Salic, Саудовская Аравия) компания Continental Farmers Group (CFG) завершили объединение бизнесов - компания будет работать под названием "Континентал Фармерз Груп".

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга, передают Українськi Новини.

"Агрохолдинг "Мрия" и компания CFG (Continental Farmers Group) завершили процесс объединения бизнесов и теперь будут работать под единым брендом – "Континентал Фармерз Груп", обрабатывая земли на территории 5-ти областей Западной Украины. Центральный офис компании, как и ранее, будет находиться в Тернополе, а представительства "Континентала" будут работать в Киеве и Вырове (Львовская область)", - сказано в нем.

Процесс слияния длился с ноября 2018 года.

Название объединенный бизнес получил от бренда Continental Farmers Group, однако с акцентом, что "Континентал" – украинская компания с международным капиталом.

Ранее Salic назначила генеральным директором объединенной компании "CFG/Мрия" Георга фон Нолкена.

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2018 года агрохолдинг "Мрия" завершил реструктуризацию, снизив общую долговую нагрузку.

Советником по продаже ее активов саудовской компании Salic выступила группа ICU.

Согласно расследованию Deutsche Welle самая дорогая вилла Германии принадлежит бывшему владельцу "Мрии" Николаю Гуте, сбежавшему от обманутых кредиторов и правоохранительных органов Украины.

"Мрия" выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, ячмень, рапс, гречиху, картофель, сою и другие сельхозкультуры, ее предприятия обрабатывают земли в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской и Черновицкой областях.

Salic работает с 2012 года в сфере инвестиций в сельское хозяйство, животноводство и снабжение, акционером компании является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.