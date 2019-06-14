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14 июня 2019, пятница, 09:55 889
Общество 2019-06-14T10:00:01+03:00
Українські Новини
Филарет заявил, что некоторых епископов могли подкупить для голосования за Епифания

Филарет заявил, что некоторых епископов могли подкупить для голосования за Епифания

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет рассказал, как выбирали предстоятеля Православной церкви Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

По словам патриарха Филарета, пятый президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы предстоятелем Украинской церкви был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ - "Главком").

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - уверен патриарх.

Патриарх Филарет говорит, что слышал о том, что некоторым епископам платили за голосование по $20 тыс.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $20 тыс. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - говорит патриарх.

Также Филарет заверил, что не знает, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за наш Томос.

"Этого я не могу утверждать, потому что не знаю", - сказал патриарх и добавил, что узнать об этом из документов и протоколов Объединительного собора невозможно, "потому что это был Собор Константинопольского патриархата". "Поэтому все эти документы приняли в Стамбул. А здесь нет ничего", - отметил патриарх.

О влиянии олигархов на Православную церковь Украины у патриарха сомнений нет.

"Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с предстоятелем ПЦУ Епифанием - ред.). А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга поливать грязью, то не сможем сойтись", - считает почетный патриарх Филарет.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош обвинил Филарета в подыгрывании Кремлю.

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.

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