Филарет заявил, что некоторых епископов могли подкупить для голосования за Епифания

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет рассказал, как выбирали предстоятеля Православной церкви Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

По словам патриарха Филарета, пятый президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы предстоятелем Украинской церкви был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ - "Главком").

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - уверен патриарх.

Патриарх Филарет говорит, что слышал о том, что некоторым епископам платили за голосование по $20 тыс.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $20 тыс. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - говорит патриарх.

Также Филарет заверил, что не знает, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за наш Томос.

"Этого я не могу утверждать, потому что не знаю", - сказал патриарх и добавил, что узнать об этом из документов и протоколов Объединительного собора невозможно, "потому что это был Собор Константинопольского патриархата". "Поэтому все эти документы приняли в Стамбул. А здесь нет ничего", - отметил патриарх.

О влиянии олигархов на Православную церковь Украины у патриарха сомнений нет.

"Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с предстоятелем ПЦУ Епифанием - ред.). А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга поливать грязью, то не сможем сойтись", - считает почетный патриарх Филарет.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош обвинил Филарета в подыгрывании Кремлю.

Ранее Епифаний рассказал об ультиматумах и унижениях со стороны Филарета.