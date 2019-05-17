Минфин погасил евробонды под гарантию США

Выпуск еврооблигаций под гарантию США на1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году

Выпуск еврооблигаций под гарантию США на1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году

16 мая Министерство финансов погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

Выпуск еврооблигаций под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% годовых.

Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015 и 2016 годах, оба - под ставку менее 2% годовых.

Погашение этих бумаг будет осуществлено Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, в марте текущего года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов, после того, как выплатила купон по евробондам на 444,4 млн долларов.

"Укрзализныце" удалось погасить первый транш выплат по евробондам и очередной купон на общую сумму в $175 млн после личного вмешательства президента.