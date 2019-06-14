Україна розмістила єврооблігації на мільярд євро

Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Україна повернулася на ринок євро після 15-річної паузи. Це стратегічне розміщення для України з огляду на європейську інтеграцію, збільшення експорту в ЄС і суттєве збільшення inflows and outflows саме в євро", - написала вона.

Цінні папери випущені під ставку 6,75% річних.

Як повідомляли Українські Новини Україна почала road show єврооблігацій 10 червня. З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики з семирічним терміном обігу за правилом 144А/Положення S, деномінованих у євро.

Міністерство фінансів 16 травня погасило перший випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантії США. Загальна сума платежу становила понад 1 млрд доларів.

У березні 2019 року Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на 350 млн доларів, після того, як виплатила купон за євробондами на 444,4 млн доларів.