Украина готовит выпуск евробондов

Украина начала road show еврооблигаций 10 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.\r\nМинфин привлекл BNP Paribas и Goldman Sachs International для совместной организации и в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами, инвестирующих в ценные бумаги с фиксированной доходностью.\r\nВстречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, начиная с 10 июня 2019 года.\r\nКроме того, 11 июня в 14:15 UKT состоится общение с инвесторами в формате звонка.\r\nС учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа с семилетним сроком обращения по правилу 144А \/ Положению S, деноминированных в евро.\r\nТакже применяются положения FCA \/ ICMA.\r\nКак сообщали Українські Новини, 16 мая Министерство финансов погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.\r\nВ марте Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов, после того, как выплатила купон по евробондам на 444,4 млн долларов.