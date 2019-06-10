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10 июня 2019, понедельник, 14:01 146
Финансы 2019-06-10T14:05:02+03:00
Українські Новини
Украина готовит выпуск евробондов

Украина готовит выпуск евробондов

Минфин привлекл BNP Paribas и Goldman Sachs для организации выпуска евробондов
Минфин привлекл BNP Paribas и Goldman Sachs для организации выпуска евробондов

Украина начала road show еврооблигаций 10 июня.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Минфин привлекл BNP Paribas и Goldman Sachs International для совместной организации и в качестве совместных букраннеров для проведения ряда встреч с инвесторами, инвестирующих в ценные бумаги с фиксированной доходностью.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, начиная с 10 июня 2019 года.

Кроме того, 11 июня в 14:15 UKT состоится общение с инвесторами в формате звонка.

С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа с семилетним сроком обращения по правилу 144А / Положению S, деноминированных в евро.

Также применяются положения FCA / ICMA.

Как сообщали Українські Новини, 16 мая Министерство финансов погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.

В марте Украина доразместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов, после того, как выплатила купон по евробондам на 444,4 млн долларов.

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