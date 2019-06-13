Розенко, Кубів і Чорновіл: список від партії Порошенка поповнився ще 13 кандидатами

Партія "Європейська солідарність" включила до списку кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (№12), міністра у справах ветеранів Ірину Фриз (№13), заступника голови фракції "Народний фронт" в Раді, голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар (№16), депутата Ради від фракції "Народний фронт" Тетяну Чорновіл (№27) і віце-прем'єр-міністра Павла Розенка (№39).

Відповідний список оголосила співачка, громадський діяч і член політради партії Софія Федіна на брифінгу в четвер, передають Українські Новини.

Серед кандидатів вказані також голова фракції "Блок Петра Порошенко" в Раді Артур Герасимов (№11), депутат Ради від фракції БПП, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (№14), депутат Ради від фракції БПП Ірина Луценко (№15), депутат Ради від фракції БПП, глава української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв (№17), голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25), екс-радник колишнього Президента Петра Порошенка Юрій Бірюков (№32), заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко (№24) і керівник прес-служби партії Людмила Обертинська (№50).

Всього партія представила список з 50 кандидатів у депутати на парламентські вибори.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням "Рейтингу", в Раду з величезним відривом проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойко і БПП.

Раніше партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" перейменувалася в "Європейську солідарність".