Вятрович идет на выборы в Раду от партии Порошенко

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что будет баллотироваться в депутаты Верховной Рады от партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Об этом Вятрович заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и "Европейской Солидарности". Это - политическая сила, программу которой разделяю... Лично я уверяю: не пойду ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов. А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими", - заявил Вятрович в видеообращениии.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко стал главой "Европейской солидарности".

Ранее партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" переименовалась в "Европейскую солидарность".