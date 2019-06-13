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13 июня 2019, четверг, 16:25 95
Происшествия 2019-06-13T16:38:03+03:00
Українські Новини
Диверсант заложил взрывчатку на "Харьковводоканале", - СБУ

Диверсант заложил взрывчатку на "Харьковводоканале", - СБУ

Задержание диверсанта. Фото: СБУ
Задержание диверсанта. Фото: СБУ

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с УСБУ в Харьковской области задержали диверсанта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка.

По словам задержанного, в феврале он был завербован сотрудниками ФСБ России в Белгороде (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна 2 кг тротила.

Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в Харькове и Лозовой.

Задержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Задержание диверсанта. Фото: СБУЗадержание диверсанта. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, СБУ заявляет, что предотвратила теракт в Запорожье - террорист заложил взрывчатку у детской площадки.

Военная прокуратура заявляет, что задержанные в Киеве российские диверсанты планировали теракты в странах Прибалтики.

Ранее в Харькове предотвратили заказанный Россией теракт.

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