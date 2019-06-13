Диверсант заложил взрывчатку на "Харьковводоканале", - СБУ

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с УСБУ в Харьковской области задержали диверсанта.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.\r\nОперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка.\r\nПо словам задержанного, в феврале он был завербован сотрудниками ФСБ России в Белгороде (Россия) и совершил это преступление по их заданию.\r\nДиверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.\r\nПо предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна 2 кг тротила.\r\nВзрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в Харькове и Лозовой.\r\nЗадержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса.\r\nРешается вопрос об избрании меры пресечения.\r\nПродолжаются неотложные оперативно-следственные действия.\r\nЗадержание диверсанта. Фото: СБУ\r\nКак сообщали Українськi Новини, СБУ заявляет, что предотвратила теракт в Запорожье - террорист заложил взрывчатку у детской площадки.\r\nВоенная прокуратура заявляет, что задержанные в Киеве российские диверсанты планировали теракты в странах Прибалтики.\r\nРанее в Харькове предотвратили заказанный Россией теракт.