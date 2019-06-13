У Донецькій області сталася велика аварія на водогоні

У чотирьох міста в Донецькій області скоротять подачу води через прорив водопроводу. Про це 13 червня інформує комунальне підприємство Вода Донбасу.

Повідомляється, що без води залишаться Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ. Подача води в містах буде скорочена на час виконання ремонтних робіт Другого донецького водопроводу.

"Сьогодні о 8.35 на Другому донецькому водогоні стався прорив. Ремонтні бригади Слов'янського регіонального управління виїхали на місце пошкодження.", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вантажівка з хімікатами впав у річку під Вінницею: водопостачання в Білій Церкві та Умані було припинено.

По Києву також плануються масштабні відключення води: графік на тиждень і список адрес.