У Донецькій області сталася велика аварія на водогоні

У чотирьох міста в Донецькій області скоротять подачу води через прорив водопроводу. Про це 13 червня інформує комунальне підприємство Вода Донбасу.\r\nПовідомляється, що без води залишаться Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ. Подача води в містах буде скорочена на час виконання ремонтних робіт Другого донецького водопроводу.\r\n"Сьогодні о 8.35 на Другому донецькому водогоні стався прорив. Ремонтні бригади Слов'янського регіонального управління виїхали на місце пошкодження.", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше вантажівка з хімікатами впав у річку під Вінницею: водопостачання в Білій Церкві та Умані було припинено.\r\nПо Києву також плануються масштабні відключення води: графік на тиждень і список адрес.