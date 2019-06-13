Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу до 15 июля.\r\nТакое решение приняла коллегия апелляционного суда, передают Українськi Новини.\r\nВ четверг Киевский апелляционный суд назначил для рассмотрения апелляции запасного судью, в связи с чем рассмотрение дело было отложено до 15 июля на 11:00.\r\nТакже суд определил, что 22 июля также состоится рассмотрение апелляции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.\r\n24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.\r\nСогласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.\r\nЭкс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\nПрокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.\r\nСогласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.\r\nПри этом экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\nЗащита Януковича подала 5 апелляций на приговор.\r\n.