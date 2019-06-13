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13 июня 2019, четверг, 12:18 67
Политика 2019-06-13T12:18:15+03:00
Українські Новини
Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляции на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу до 15 июля.

Такое решение приняла коллегия апелляционного суда, передают Українськi Новини.

В четверг Киевский апелляционный суд назначил для рассмотрения апелляции запасного судью, в связи с чем рассмотрение дело было отложено до 15 июля на 11:00.

Также суд определил, что 22 июля также состоится рассмотрение апелляции.

Как сообщали Українськi Новини, защита бывшего Президента Виктора Януковича, приговоренного к 13 годам тюрьмы, подала 5 апелляций на приговор.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

При этом экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Защита Януковича подала 5 апелляций на приговор.

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