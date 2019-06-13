Кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" Пилипенко предлагал вооружать осужденных для службы в АТО

Включенный под №10 в избирательный список партии "Оппозиционный блок" юрист Владимир Пилипенко в бытность народным депутатом предлагал принимать в состав военизированных формирований для участия в АТО осужденных за умышленные преступления, не являющиеся особо тяжкими, с параллельным снятием с них судимости.

Соответствующий законопроект №4317а "Об обеспечении права отдельных категорий лиц на вступление в военизированные территориальные подразделения МВД Украины" до сих пор значится на сайте ВР Украины.

Сам законопроект был роздан для ознакомления комитетам, однако впоследствии отозван самим нардепом после разгромного заключения Главного научно-экспертного управления ВР.

В законопроекте предлагалось снимать не погашенную в общем порядке судимость за умышленные преступления с лиц, изъявивших желание вступать в подразделения ВСУ, МВД и другие военизированные подразделения, принимающие участие в АТО. Эта норма не должна была распространяться на совершивших особо тяжкие преступления - в сфере национальной безопасности, убийства, торговля людьми, грабеж при отягчающих обстоятельствах и проч.

"Лицо … подает в это подразделение соответствующее заявление и ходатайство о снятии судимости… Если соответствует требованиям для зачисления на военную службу … командир соответствующего подразделения или уполномоченное им лицо неотложно обращается в суд с ходатайством о снятии судимости", - поясняется механизм действия специального закона.

При этом, в пояснительной записке указывалось, что сегодня в Украине насчитывается 145 тысяч лиц, осужденных за умышленные преступления, не являющиеся особо тяжкими.

"Например, в Днепропетровской области насчитывается 9651 осужденный … Из них 128 выявили желание вступить в военизированные подразделения ВСУ или иных военных формирований, созданных согласно действующему законодательству", - говорится в документе.

В то же время, эксперты ВР в своем заключении указали, что какие-либо условия и порядок досрочного снятия судимости регулируются исключительно Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом, и не могут регулироваться специальными законами. Кроме того, главными условиями досрочного снятия судимости являются свидетельства исправления гражданина - образцовое поведение и старательная работа. И эти условия не могут быть подменены либо реализованы авансом. "Считаем, что положения законопроекта противоречат общим нормам уголовного права Украины, потому его принятие в предложенной редакции является нецелесообразным", - говорится в заключении Главного научно-экспертного управления ВР.

Как сообщалось ранее, украинскими судами были осуждены за многочисленные тяжкие преступления ряд бойцов батальона "Торнадо", состоявшего частично из бойцов бывшего батальона "Шахтерск", в том числе - имевшими судимости. Экс-бойцы получили различные сроки - от 5 лет до пожизненного заключения.

В 2017 году Медийная инициатива за права человека заявила, что Министр внутренних дел Арсен Аваков был предупрежден относительно наличия признаков организованной преступной группировки в действиях отдельных бойцов, вошедших в созданную по его приказу роту "Торнадо", но игнорировал эти данные.

Как сообщали "Українські Новини", депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва, один из бывших представителей Украины в Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"), председатель Политсовета партии "Відродження" Владимир Пилипенко, входящий в первую десятку избирательного списка политической партии "Оппозиционный блок" (ОБ), ранее называл врагом Российскую Федерацию (РФ), ругал "победобесие" и поддерживал Православную церковь Украины (ПЦУ).