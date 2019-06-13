В последний день июня украинцы отпразднуют День молодежи

В этом году, 30 июня, Украина отпразднует 61-й День молодежи, который отмечают еще с 1958 года. В прошлом году праздник пришелся на 24 июня, а все потому, что его отмечат в последнее воскресенье июня. Историю и традиции праздника узнали Українські Новини.

В независомой Украине День молодежи начали отмечать 22 июня 1994 года, когда первый президент Л. М. Кравчук подписал Указ № 323/94 "О Дне молодежи" "в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины".

Согласно разпоряжению от КМДА, в этом году из-за праздничных мероприятий в Киеве перекроют центральные улицы с 16:00 22 июня до 5:00 24 июня, обеспечат туалетные кабины, дополнительные урны, дежурство экстренной скорой помощи, а также своевременную уборку. Кроме того, украинцев также ждут ярмарка, фуд- и фотозоны, концерты и выступления.

День молодежи можно провести на любой вкус, главное - активно и так, чтобы запомнился. Например, возможно будет посетить фестиваль в парке Певчее поле, где будут выступать кавер-бэнды и звездные гости, при этом наслаждаясь выездом на природу вместе с семьей и друзьями. Или же организовать пикник на ВДНГ, где можно взять в аренду корзину со вкусностями и отлично провести время.

Для самых активных будет организована первая велопрогулка Cycle Tour & Party, которая включает в себя лайфхаки по безопасности движения, вечеринку в уютном дворике на Андреевском спуске и встречу с известной тревел-блогером, сценаристкой и экс-редактором проекта "Орел и Решка" - Яной Метелкиной.

Напомним, что уже ближайшие выходные будут включать три дня для отдыха на Троицу.

Также выходные можно посвятить посещению святых мест в Украине.