Сегодня абитуриенты пишут ВНО по химии и заканчивают основную сессию

13 июня абитуриенты сдают ВНО по химии. Это последний тест основной сессии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).\r\nУчастие в тестировании по химии примут более 15 тысяч человек.На выполнение заданий отведено 150 минут. Тестовая работа состоит из 52 заданий - с выбором одного правильного ответа, открытой формы и на установление соответствия. За правильное выполнение которых можно максимально набрать 80 баллов.\r\nАбитуриентов будут пускать в пункты тестирования с 10:15 до 10:50. Само Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00. Результаты ВНО по химии станут известны до 24 июня.\r\nТем временем 27 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 21 мая началась основная сессия ВНО тестированием по математике.\r\nРанее были обнародованы даты тестирования по предметам ВНО-2019.