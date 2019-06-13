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13 июня 2019, четверг, 11:14 39
Общество 2019-06-13T11:15:03+03:00
Українські Новини
Сегодня абитуриенты пишут ВНО по химии и заканчивают основную сессию

Сегодня абитуриенты пишут ВНО по химии и заканчивают основную сессию

13 июня абитуриенты сдают ВНО по химии. Это последний тест основной сессии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Участие в тестировании по химии примут более 15 тысяч человек.На выполнение заданий отведено 150 минут. Тестовая работа состоит из 52 заданий - с выбором одного правильного ответа, открытой формы и на установление соответствия. За правильное выполнение которых можно максимально набрать 80 баллов.

Абитуриентов будут пускать в пункты тестирования с 10:15 до 10:50. Само Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00. Результаты ВНО по химии станут известны до 24 июня.

Тем временем 27 мая абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому, французскому языкам, а 21 мая началась основная сессия ВНО тестированием по математике.

Ранее были обнародованы даты тестирования по предметам ВНО-2019.

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