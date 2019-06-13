В мае денежная база снизилась на 1,9%

В мае денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, снизилась на 1,9% с 437 млрд гривен по состоянию на 1 мая до 428,691 млрд гривен по состоянию на 1 июня.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом с начала года денежная база снизилась на 1,6% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в мае сократилась на 0,3% с 1 264,452 млрд гривен на 1 мая до 1 260,449 млрд гривен на 1 июня, с начала года уменьшилась на 1,3% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в мае сократился на 0,7% с 352,221 млрд гривен на 1 мая до 349,609 млрд гривен на 1 июня.

С начала года объем наличных сократился на 3,9% с 363,629 млрд гривен.

В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает, что за 3 летних месяца Украина должна выплатить внешних долгов на 1,8 млрд долларов, а отдельно в сентябре – 1,7 млрд долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился в долларовом эквиваленте на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов до 79,82 млрд долларов (по состоянию на 31 апреля) по сравнению с предыдущим месяцем.