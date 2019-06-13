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13 червня 2019, четвер, 09:18 12
Фінанси 2019-06-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
У травні грошова база знизилася на 1,9%

У травні грошова база знизилася на 1,9%

У травні грошова база, котра включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, знизилася на 1,9% з 437 млрд гривень станом на 1 травня до 428,691 млрд гривень станом на 1 червня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зменшилася на 1,6% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в травні скоротилася на 0,3% з 1 264,452 млрд гривень на 1 травня до 1 260,449 млрд гривень на 1 червня, з початку року зменшилася на 1,3% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні скоротився на 0,7% з 352,221 млрд гривень на 1 травня до 349,609 млрд гривень на 1 червня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 3,9% з 363,629 млрд гривень.

В 2018 році грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин зазначає, що за 3 літніх місяці Україна має виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні – 1,7 млрд доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в квітні збільшився в доларовому еквіваленті на 1,3%, або на 1,03 млрд доларів до 79,82 млрд доларів (станом на 31 квітня) в порівнянні з попереднім місяцем.

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