У "Слуги народа" нет решения по языковому закону

В партии "Слуга народа" пока нет решения для пересмотра закона об украинском языке.

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Страна".

"На сегодняшний момент такого решения нет", - сказал он.

При этом Разумков отметил, что единственным государственным языком должен остаться украинский. По его словам, украинский язык нужно было популяризовать не путем "кнута", а путем "пряника".

"Надо было создавать условия для популяризации украинского языка, не потому, что тебя на этой теме кто-то оштрафует, а чтобы выгодно было говорить на украинском. Если мы оговорим о бизнесе. Особенно, в формате медиа ресурсов. Для печатных ресурсов – это вообще тяжелая ситуация. Если вы выпускаете газету в Донецкой, Днепропетровской, Запорожских областях и вам, по закону, нужно продублировать русскоязычный тираж на украинском, бизнес просто не окупится – будем реалистами", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, по социальному опросу КМИС, партия "Слуга народа" набирает больше всего голосов на выборах в Верховную Раду.

Тем временем в программе партии "Слуга народа" нет ни слова о русском языке, но есть электронная маркировка деревьев", "народное вето".