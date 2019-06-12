У "Слуги народа" нет решения по языковому закону

В партии "Слуга народа" пока нет решения для пересмотра закона об украинском языке.\r\nОб этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Страна".\r\n"На сегодняшний момент такого решения нет", - сказал он.\r\nПри этом Разумков отметил, что единственным государственным языком должен остаться украинский. По его словам, украинский язык нужно было популяризовать не путем "кнута", а путем "пряника".\r\n"Надо было создавать условия для популяризации украинского языка, не потому, что тебя на этой теме кто-то оштрафует, а чтобы выгодно было говорить на украинском. Если мы оговорим о бизнесе. Особенно, в формате медиа ресурсов. Для печатных ресурсов – это вообще тяжелая ситуация. Если вы выпускаете газету в Донецкой, Днепропетровской, Запорожских областях и вам, по закону, нужно продублировать русскоязычный тираж на украинском, бизнес просто не окупится – будем реалистами", - сказал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по социальному опросу КМИС, партия "Слуга народа" набирает больше всего голосов на выборах в Верховную Раду. \r\nТем временем в программе партии "Слуга народа" нет ни слова о русском языке, но есть электронная маркировка деревьев", "народное вето".\r\n