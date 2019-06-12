"Слуга народу" виключила екс-заступник міністра оборони зі списку кандидатів

Після виключення юристки, дочки кіровоградського бізнесмена Ірини Панченко зі своїх списків, політична партія "Слуга народу" виключила колишнього заступника міністра оборони Юрія Гусєва зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в партії.\r\n"Гусєв не в списку", - сказав він.\r\nІнших подробиць співрозмовник не повідомив.\r\nГусєв був включений у список під номером 41.\r\nВін фігурував у справах про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше "Слуга народу" виключила юристку, дочку кіровоградського бізнесмена Ірину Панченко зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.\r\nКандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця у списку.\r\nРаніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".