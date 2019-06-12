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12 червня 2019, середа, 21:00 57
Верховна Рада і партії 2019-06-12T22:45:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" виключила екс-заступник міністра оборони зі списку кандидатів

"Слуга народу" виключила екс-заступник міністра оборони зі списку кандидатів

Після виключення юристки, дочки кіровоградського бізнесмена Ірини Панченко зі своїх списків, політична партія "Слуга народу" виключила колишнього заступника міністра оборони Юрія Гусєва зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в партії.

"Гусєв не в списку", - сказав він.

Інших подробиць співрозмовник не повідомив.

Гусєв був включений у список під номером 41.

Він фігурував у справах про завищення ціни при закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Слуга народу" виключила юристку, дочку кіровоградського бізнесмена Ірину Панченко зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради від партії.

Кандидат від Зеленського відмовився від прохідного 33 місця у списку.

Раніше був опублікований список сотні кандидатів від партії "Слуга народу".

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