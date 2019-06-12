підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 червня 2019, середа, 17:30 17
Верховна Рада і партії 2019-06-12T19:00:02+03:00
Українські Новини
Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту

Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту

Андрій Парубій. Скріншот
Андрій Парубій. Скріншот "Рада".

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту Президента.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" й передав його на підпис Президенту України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Рада прийняла законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту.

Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.

Раніше, 29 травня, Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

 

Більше новин про: Верховная Рада Закон Андрій Парубій Імпічмент

Архів
Новини
"Нова пошта" має намір обладнати відділення контейнерами для збору картонної і поліетиленової упаковки 19:00
Акція в Москві в День Росії. Фото: Meduza
Москва "відзначила" День Росії рекордними затриманнями 18:42
Зеленський обговорив з Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори 18:39
Рейтинги "Слуги народу" та "Опозиційної платформи" знизилися, а "Батьківщини" і "Голосу" - зросли 18:20
Військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці 18:15
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку 12:25 Відео
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp 14:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok