Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту Президента.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" й передав його на підпис Президенту України", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Рада прийняла законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту.