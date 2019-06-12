Парубій підписав закон, який відкриває дорогу для імпічменту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту Президента.\r\nПро це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" й передав його на підпис Президенту України", - написав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 червня Рада прийняла законопроект №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту.\r\n\r\nРада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.\r\nРаніше, 29 травня, Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.\r\n\r\n