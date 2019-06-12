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12 июня 2019, среда, 15:10 313
Транспорт 2019-06-12T15:13:40+03:00
Українські Новини
"Укравтодор" рассматривает 4 варианта строительства объездной дороги вокруг Борисполя

"Укравтодор" рассматривает 4 варианта строительства объездной дороги вокруг Борисполя

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") рассматривает 4 варианта строительства объездной дороги вокруг Борисполя Киевской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передают Українськi Новини.

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины прорабатывает 4 варианта прохождения новой объездной дороги г. Борисполь (2 - южных и 2 - северных). Самый короткий из вариантов - 18 км, самый длинный - 26 км", - сказано в сообщении.

Согласно ему, после выбора оптимального варианта прокладки автомагистрали, который будет избран "Укравтодором" на основе экономических, социальных, экологических факторов, консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование.

Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка.

Согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года.

Новая дорога будет иметь первую категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 "Борисполь - Запорожье - Мариуполь" и трассы Т-10-18.

Ожидается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет более 30 тыс. авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий и повысит качество жизни жителей города.

Как сообщали Українськi Новини, в"Укравтодоре" поручили координировать строительство дорог начальнику отдела контроля.

Тем временем, на посту главы "Укравтодора" Новак зарабатывает больше, чем министром в Польше.

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