По погибшим в психбольнице в Одессе объявили траур

6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе. Фото: ГосЧС

6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе. Фото: ГосЧС

Одесская область объявила 12 июня днем траура по погибшим из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Также семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. гривен, а семьям пострадавших – 50 тыс. гривен.

В ночь на 11 июня 6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибли 6 человек.

Тем временем пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.