подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 10:24 141
Общество 2019-06-12T10:25:01+03:00
Українські Новини
По погибшим в психбольнице в Одессе объявили траур

По погибшим в психбольнице в Одессе объявили траур

6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе. Фото: ГосЧС
6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе. Фото: ГосЧС

Одесская область объявила 12 июня днем траура по погибшим из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Также семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. гривен, а семьям пострадавших – 50 тыс. гривен.

В ночь на 11 июня 6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибли 6 человек.

Тем временем пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.

Больше новостей о: Одесская область Траур Пожар в больнице

Архив
Новости
Ультиматум шахтеров: пойдут на Киев, если вопрос зарплаты не решится 11:23
Уполноноченный Зеленского обещает из $1 млн сделать $10 млн или уйти в отставку 11:18
Количество жертв пожара в одесской психбольнице увеличилось до семи 11:10
Татьков был восстановлен в должности судьи из-за "кнопкодавства" в Раде, – адвокат 11:05
Коррупция – это когда Ахметов зарабатывает 1 миллиард в месяц, а 60% населения – за чертой бедности, – Александра Дрик 10:56
больше новостей
Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь" 17:40
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Коболев со своей спутницей в ресторане.
Коболева заметили с новой спутницей на террасе одного из киевских ресторанов 17:09
больше новостей
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok