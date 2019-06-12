По погибшим в психбольнице в Одессе объявили траур

Одесская область объявила 12 июня днем траура по погибшим из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\n"Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - сообщили в ведомстве.\r\nТакже семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. гривен, а семьям пострадавших – 50 тыс. гривен.\r\nВ ночь на 11 июня 6 человек погибли и 6 были госпитализированы из-за пожара в корпусе психиатрической больницы в Одессе.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибли 6 человек.\r\nТем временем пожар в психбольнице Одессы Зеленский поручил расследовать Гройсману.