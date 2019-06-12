После резкого обвала доллар и евро подорожали сразу на 15 копеек

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 июня на 15,47 коп. до 26,6561 UAH\/USD, курс покупки - на 11,29 коп. до 26,2821 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 15,83 коп. до 29,6327 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 19,13 коп. до 30,1933 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,2821\r\n26,6561\r\n29,6327\r\n30,1933\r\n3,70\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,4300\r\n27,1000\r\n29,9300\r\n30,4500\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,0000\r\n26,5500\r\n29,0000\r\n29,9500\r\n3,00\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.\r\nРанее курс наличных доллара и евро обвалился.