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12 июня 2019, среда, 10:50 32
Экономика 2019-06-12T10:50:52+03:00
Українські Новини
После резкого обвала доллар и евро подорожали сразу на 15 копеек

После резкого обвала доллар и евро подорожали сразу на 15 копеек

Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 июня на 15,47 коп. до 26,6561 UAH/USD, курс покупки - на 11,29 коп. до 26,2821 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 15,83 коп. до 29,6327 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,13 коп. до 30,1933 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,2821 26,6561 29,6327 30,1933 3,70 4,22
Максимальный 26,4300 27,1000 29,9300 30,4500 4,00 5,00
Минимальный 26,0000 26,5500 29,0000 29,9500 3,00 4,05

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.

Ранее курс наличных доллара и евро обвалился.

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