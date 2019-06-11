Под Сумами 8 человек пострадали из-за полицейского, а в Днипре хлеб с живыми тараканами продавали в супермаркете

Газетный скандал: в Каховке неизвестные не выпускают журналистов из редакции. Об этом сообщает "Гривна". Процесс "роздержавлення" коммунальных газет в Каховке набирает обороты. Не первый месяц идет конфликт между районными властями и редакцией "Каховской зари". Сегодня с утра в здание, где находится офис газеты, пришла депутатка районного совета Татьяна Тетричная привела неизвестных молодых людей и попыталась выгнать сотрудников редакции из помещения. Об этом сообщают в соцсетях сами работники "Каховской зари". На место была вызвана полиция. Перед прибытием правоохранителей Тетричная покинула место событий. Как сообщает Виктор Семененко, работники редакции остались в офисе. Сейчас неизвестные сломали все замки и закрыли людей в кабинетах. "Противостояние власти и газеты продолжается. Но теперь в ход пошли менее законные методы. Группа неизвестных молодых людей не просто заблокировала работу газеты, но силой удерживают журналистов на рабочем месте: идиоты позапихивали во все замки спички. Соответсвенно, открыть двери свободу не просто не можем, но даже сходить в туалет нет возможности. Ключей же от замка входной двери у них нет (как говорят самозванцы)", - пишет Семененко в соцсетях.

Хлеб с живыми тараканами обнаружили в супермаркете Днипра. Об этом сообщает "Наше місто". Хлеб с живыми тараканами обнаружили в супермаркете Днипра. В Днипре в одном из популярных супермаркетов мужчина купил хлеб с "живим изюмом" внутри. То есть, не изюмом, а тараканом, который бегал по буханке запакованной в пакет.

В полиции показали видео погони в Николаеве за киевским автоугонщиком. Об этом сообщают "Новости N". В патрульной полиции Николаева показали видео преследования автомобиля Toyota Camry, который был угнан в Киеве. Как уточнили в полиции, автомобиль привлек внимание патрульных автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле села Нечаянное: водитель Toyota Camry грубо нарушал ПДД, создавая опасные ситуации на дороге. Как сообщали "Новости-N", в субботу, 8 июня, патрульная полиция Николаева в результате погони задержала угнанный в Киеве автомобиль Toyota Camry и двоих угонщиков. После того, как на поданный полицейским сигнал об остановке водитель "Тойоты" не отреагировал и прибавил скорость, патрульные бросились в погоню. Автомобиль на огромной скорости промчался через всю Варваровку, затем по Варваровскому мосту и выехал в город. Дальше погоня продолжилась на городских улицах. Благо, из-за дождя людей и машин было относительно мало. К преследованию нарушителей присоединилось еще несколько экипажей. В конце концов, патрульные сумели загнать преследуемую "Тойоту" к жилому массиву "Солнечный" на улице Мостостроителей. Дальше был тупик. Водитель "Тойоты" попытался развернуться, едва не слетев при этом с высокого обрыва к реке. Сразу же на месте полицейские задержали водителя. Второй человек, сидевший на пассажирском сидении, выпрыгнул из автомобиля и сумел скрыться в густом кустарнике на обрыве. Однако спустя примерно полчаса патрульные все же сумели его найти и также задержать. Выяснилось, что автомобиль "Тойота Камри" был угнан сегодня утром с автомойки в Соломенском районе города Киева. Задержанный за рулем "Камри" водитель сообщил, что ему 20 лет, он приехал в Киев из города Донецка. Последнее время работал на той самой автомойке, с которой и был угнан автомобиль. В подтверждение своих слов предъявил паспорт гражданина Украины с донецкой регистрацией. Его напарник рассказал, что он житель города Львова. По его словам, к угону отношения не имеет, а приехал в Николаев на предприятие "Викра". Почему он начал убегать и что делал в тапочках в кустах на обрыве в дождливую погоду, львовянин пояснить не мог.

"Деревья - не столбы": активисты Кропивницкого вышли на митинг. Об этом докладывает "Утренний город". Эко-активисты Кропивницкого вышли на митинг под стены городского совета, чтобы призвать местных депутатов поддержать проект решения о запрете обрезки деревьев "к столбу". "Речь идет не о том, чтобы запретить всю обрезку. Понятно, что санитарная и аварийная обрезки будут проводиться. У нас по городу вместо хороших деревьев одни столбы стоят. Это при том, что эти обрезанные деревья никому не мешали и не вызвали аварийной ситуации", - говорит Надежда Половодье, председатель ОО "Озеленение Кропивницкий", экспертка коалиции "Совет Экспертов". Директор завода, производит протезы и коляски для онкобольных людей, Людмила Шубина также добавляет, что главным требованием активистов является наложить мораторий. Как она уверяет, Кропивницкий сейчас имеет в разы большую статисту заболеваний онкологией, чем другие города. Если мэр и депутатский корпус Кропивницкого не прислушиваются к требованиям активистов, то их следующим шагом будет иск в суд. Активисты уверены, что они этот суд выиграют, потому что все ученые и медики говорят о том, что такое массовое варварское уничтожение зеленых насаждений только будет способствовать еще большему количеству онкологических заболеваний.

Что попало в реки Рось и куда могло добраться течением. Об этом докладывает "20 минут Винница". Назвали полный перечень агрохимикатов, которые попали в реки Рось. Также составили возможный маршрут их распространения. Напомним, утром 9 июня злоумышленники, обокрали две агрофирмы, вывозили краденое на бусе. По дороге они попали в ДТП. Автомобиль с ядохимикатами перевернулся в водоем в селе Збаржевка Погребищенского района и занялся. По последним данным, в водоемы попало около 747 литров различных гербицидов. "Все живое погибло": грузовик с химикатами перевернулся в приток реки Рось Подробности резонанса: "Сообщите об отравлении реки Рось ..." Загрязнение реки Рось: что показали анализы воды и какова сейчас ситуация в Держпродспоживслужби отметили, что с 12 пестицидов, которые были обнаружены в реке Рось: 8 - гербициды, 3 - фунгициды, 1 регулятор роста растений. Все препараты относятся к 3 классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур. Также добавляют, что указанные вещества относятся к группе неустойчивых фосфор- и серосодержащих органических соединений с коротким периодом разложения, не превышает 3-х суток. Отдельно назвали их имена: форамсульфурон, тиенкарбазон-метил, йодосульфурон, ципросульфамид, протиоконазол, хилазофоп-п-этил, трифлусульфурон-метил, етофумезат, фенмедифам и тебуконазол.

На Сумщине полицейскому, по вине которого пострадали 8 человек, сообщено о подозрении. Об этом сообщает "Ваш шанс". Прокуратура Сумской области 10 июня сообщила о подозрении полицейскому роты №3 батальона управления патрульной полиции в Сумской области за нарушения Правил дорожного движения, в результате которого пострадали 8 человек. Речь идет о резонансном дорожно-транспортное происшествии, которое случилось в Сумах 19 августа 2018 г. около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находилось 4 пешехода. В ходе следствия, проведенного Следственным управлением полиции, установлено, что водитель автомобиля патрульной полиции, двигаясь с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, пренебрег безопасностью дорожного движения, в частности при выезде на перекресток на красный сигнал светофора, не убедился, что это будет безопасно для других участников. Поэтому совершил столкновение с автомобилем Audi A4, который ехал по указанному перекрестку на зеленый сигнал светофора и, согласно выводам экспертов, не имел технической возможности предотвратить данную ситуацию. В результате указанного события двое пешеходов получили тяжелые телесные повреждения, 1 - средней тяжести, еще 1 пешеход, 2 водителя и 2 пассажира отделались легкими телесными повреждениями. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Корпус сгоревшей одесской психлечебницы сняли с высоты птичьего полета. Об этом сообщает "Фраза". Пожарные продолжают тушить тлеющие участки после пожара в одесской психиатрической больнице. Как выяснили журналисты "Фразы", в результате пожара уцелела лишь треть здания. На месте работают сотрудники криминалистической лаборатории, на территорию корпуса никого не пропускают. Издание также опубликовало видео сгоревшего здания, снятое с дрона. Как сообщала "Фраза", вечером 10 июня 2019 года произошел пожар в седьмом отделении Коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на улице Академика Воробьева. Погибли шесть человек, в том числе медсестра. По предварительным данным, причиной пожара в психиатрической клинике Одессы стало "занесение огня снаружи".

В Николаевской области лесхоз уличили в разбазаривании государственных земель. Об этом сообщают "Николаевские новости". На Николаевщине государственное предприятие "Владимирское лесное хозяйство" под видом договоров о совместной деятельности фактически передано в аренду частной фирме земли гослесфонда общей площадью 280 гектаров и стоимостью 15,7 миллиона гривен для ведения товарного сельхозпроизводства. При этом органом, уполномоченным на передачу в пользование земель лесного фонда является Кабинет Министров Украины, который согласия не давал. Чтобы устранить нарушения, прокуратура Николаевской области подала в хозяйственный суд иск о признании недействительным указанного договора и обязательстве вернуть эти земли в распоряжение государства.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре в подземном переходе женщина продавала гранаты.

Также в Днипре эвакуировали около десяти тысяч людей из 128 объектов.

Тем временем в Одессе позеленело море.