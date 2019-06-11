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11 июня 2019, вторник, 17:56 64
Силовые структуры 2019-06-11T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Днипре в подземном переходе женщина продавала гранаты

В Днипре в подземном переходе женщина продавала гранаты

Женщина продавала гранаты в Днипре. Фото: ГУ Нацполиции
Женщина продавала гранаты в Днипре. Фото: ГУ Нацполиции

В Новокодацькому районе Днипра сотрудники полиции задержали женщину по факту продажи гранат в подземном переходе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Днепровской области.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства фигурантки было проведено санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судимым за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Ее задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Женщина хранила дома гранатометы в Днипре. Фото: ГУ Нацполиции Женщина хранила дома гранатометы в Днипре. Фото: ГУ Нацполиции

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина в магазине пытался продать женщине гранаты.

Кроме того, экс-советника мэра Конотопа задержали по подозрению в хулиганстве и хранении гранат.

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