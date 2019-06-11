Кортеж Зеленського збільшився незважаючи на його обіцянки скоротити кількість автомобілів

Сьогодні, 11 червня, Президент Володимир Зеленський відвідав засідання Конституційного суду у справі про конституційність розпуску Верховної Ради. Коли Зеленський залишив будівлю суду, журналісти помітили, що кортеж глави держави поповнився ще одним автомобілем. Про це пише "Страна".\r\nТак, повідомляється, що раніше в автокаравані Зеленського нарахували 5 машин.\r\nЗа даними видання, за кілька хвилин до виїзду гаранта - проїхав легковик Volkswagen Passat, який розчищає автопотік, потім - мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною, слідом два однакових Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде Володимир Зеленський), і замикають кортеж бусик і седан Volkswagen.\r\nКортеж Зеленського. Фото: Країна\r\nОсновною машиною в кортежі вважається та, в якій їде особа, що охороняється, до речі, на сленгу вона називається "упаковка".\r\nТакож повідомляється, що Зеленський раніше обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі.\r\nНаголошується, що машиною-дублером користувався і екс-президент Петро Порошенко. Однак у кортежі було дев'ять машин і реанімобіль.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат від БПП заявив, що Зеленський приїхав здавати аналізи на колишньому авто Коломойського.\r\nРаніше ЗМІ повідомляли, що за Зеленським їздить мікроавтобус з супроводом від Коломойського.