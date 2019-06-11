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11 червня 2019, вівторок, 17:13 38
Президент 2019-06-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кортеж Зеленського збільшився незважаючи на його обіцянки скоротити кількість автомобілів

Кортеж Зеленського збільшився незважаючи на його обіцянки скоротити кількість автомобілів

Зеленський в КС. Фото: Країна
Зеленський в КС. Фото: Країна

Сьогодні, 11 червня, Президент Володимир Зеленський відвідав засідання Конституційного суду у справі про конституційність розпуску Верховної Ради. Коли Зеленський залишив будівлю суду, журналісти помітили, що кортеж глави держави поповнився ще одним автомобілем. Про це пише "Страна".

Так, повідомляється, що раніше в автокаравані Зеленського нарахували 5 машин.

За даними видання, за кілька хвилин до виїзду гаранта - проїхав легковик Volkswagen Passat, який розчищає автопотік, потім - мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною, слідом два однакових Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде Володимир Зеленський), і замикають кортеж бусик і седан Volkswagen.

Кортеж Зеленського. Фото: КраїнаКортеж Зеленського. Фото: Країна

Основною машиною в кортежі вважається та, в якій їде особа, що охороняється, до речі, на сленгу вона називається "упаковка".

Також повідомляється, що Зеленський раніше обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі.

Наголошується, що машиною-дублером користувався і екс-президент Петро Порошенко. Однак у кортежі було дев'ять машин і реанімобіль.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від БПП заявив, що Зеленський приїхав здавати аналізи на колишньому авто Коломойського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за Зеленським їздить мікроавтобус з супроводом від Коломойського.

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