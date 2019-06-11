Противник Зеленського вдарив його прихильницю по обличчю під будівлею КС

Сьогодні, 11 червня, біля будівлі Конституційного суду в Києві, де розглядалася конституційність розпуску Верховної Ради, сталася бійка між прихильниками Президента Володимира Зеленського і колишнього глави держави Петра Порошенка. Відео інциденту було опубліковано на відеохостингу Youtube користувачем Олександром Черненко.

Так, повідомляється, що прихильник Порошенка вирвав у жінки плакат на підтримку Зеленського.

У відповідь на свої дії чоловік отримав удар по голові, а потім вдарив жінку по обличчю.

На відео можна спостерігати, як після короткого проміжку бійки в кадрі з'являється поліція діалогу, намагаючись врегулювати конфлікт.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту.

Тим часом, представник Президента в КС заявив, що рішення про конституційність розпуску Ради буде не пізніше 29 червня.