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11 червня 2019, вівторок, 16:33 45
Політика 2019-06-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
Противник Зеленського вдарив його прихильницю по обличчю під будівлею КС

Противник Зеленського вдарив його прихильницю по обличчю під будівлею КС

Сьогодні, 11 червня, біля будівлі Конституційного суду в Києві, де розглядалася конституційність розпуску Верховної Ради, сталася бійка між прихильниками Президента Володимира Зеленського і колишнього глави держави Петра Порошенка. Відео інциденту було опубліковано на відеохостингу Youtube користувачем Олександром Черненко.

Так, повідомляється, що прихильник Порошенка вирвав у жінки плакат на підтримку Зеленського.

У відповідь на свої дії чоловік отримав удар по голові, а потім вдарив жінку по обличчю.

На відео можна спостерігати, як після короткого проміжку бійки в кадрі з'являється поліція діалогу, намагаючись врегулювати конфлікт.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування КС, де розглядають питання про розпуск парламенту.

Тим часом, представник Президента в КС заявив, що рішення про конституційність розпуску Ради буде не пізніше 29 червня.

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