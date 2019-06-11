Поліція почала розслідувати пожежу в психлікарні в Одесі, де живцем згоріли люди

Поліція почала розслідувати пожежу в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, який спричинив загибель 6 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Згідно з актом рятувальників, попередня причина займання - занесення вогню ззовні", - сказано в ньому.

Повідомляється, що ввечері 10 червня до поліцію надійшло повідомлення про займання в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я.

На місце події вирушили слідчо-оперативні групи поліції, екіпажі патрульних і керівництво Головного управління.

Поліцейські забезпечували евакуацію хворих і відведення автотранспорту.

В результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних закладах.

Серед загиблих є медсестра лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

Особи загиблих встановлено, їх тіла надіслано на експертизу.

Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовано, один з них у вкрай важкому стані.

На сьогодні слідчими проведено первинний огляд місця події, опитано свідків із числа персоналу відділення, в якому сталася пожежа, й інші працівники лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.

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