Поліція почала розслідувати пожежу в психлікарні в Одесі, де живцем згоріли люди

Поліція почала розслідувати пожежу в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, який спричинив загибель 6 осіб.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Одеській області, передають Українські Новини.\r\n"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Згідно з актом рятувальників, попередня причина займання - занесення вогню ззовні", - сказано в ньому.\r\nПовідомляється, що ввечері 10 червня до поліцію надійшло повідомлення про займання в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я.\r\nНа місце події вирушили слідчо-оперативні групи поліції, екіпажі патрульних і керівництво Головного управління.\r\nПоліцейські забезпечували евакуацію хворих і відведення автотранспорту.\r\nВ результаті події чотири людини загинули на місці, ще двоє померли в медичних закладах.\r\nСеред загиблих є медсестра лікарні.\r\nПопередня причина смерті - отруєння чадним газом.\r\nОсоби загиблих встановлено, їх тіла надіслано на експертизу.\r\nЩе шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовано, один з них у вкрай важкому стані.\r\nНа сьогодні слідчими проведено первинний огляд місця події, опитано свідків із числа персоналу відділення, в якому сталася пожежа, й інші працівники лікарні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.\r\nПожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману.