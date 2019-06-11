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11 июня 2019, вторник, 06:00 497 Карта
Жизнь 2019-06-11T06:00:05+03:00
Українські Новини
Жара активизируется и часть Украины затопит ливнями: синоптик предупредила о сложной погоде до конца недели

Жара активизируется и часть Украины затопит ливнями: синоптик предупредила о сложной погоде до конца недели

Летний шторм. Фото: pixabay
Летний шторм. Фото: pixabay

До конца недели в Украине ожидается жара, усиление пожароопасности, сухая воздушная масса, жаркий воздух и, при всем этом, грозы, ливни, шквалы и град. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в соцсети Facebook.

"Новая неделя принесет в Украину активизацию жары и усиления пожарной опасности. Поэтому будьте особенно внимательными с огнем! Пожарная опасность возникает в условиях длительного периода сухого и жаркого воздуха", - предупредила синоптик.

Диденко уточнила, что именно такие условия будут доминировать в большинстве областей Украины.

При этом, согласно прогнозу, дожди с грозами пройдут в западных областях, местами ожидаются на севере, а также есть вероятность дождей в Крыму. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

"Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и даже град", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха будет высокой практически на протяжении всей недели. В дневные часы она будет достигать +28...+32 градусов, на востоке и в южной части местами +30...+34 градуса.

"Такая жара может провоцировать тепловые удары. Побольше воды, сквозняков, холодных зон в помещениях!", - посоветовала синоптик.

В Киеве же текущая неделя также обещает жару. В столице максимальная температура воздуха будет достигать +28...+32 градуса. Дожди вероятны в начале недели, в дальнейшем ожидается сухая солнечная погода.

"Поэтому избегайте прямых солнечных лучей, защищайтесь от жары и чрезмерной сухости воздуха", - подытожила Диденко.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту.

Тем временем рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.

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