Спека активізується і частину України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня

До кінця тижня в Україні очікується спека, посилення пожежної небезпеки, суха повітряна маса, спекотне повітря і, при всьому цьому, грози, зливи, шквали та град.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Новий тиждень принесе в Україну активізацію спеки та посилення пожежної небезпеки. Тому будьте особливо уважними з вогнем!Пожежна небезпека виникає за умов тривалого періоду сухого та спекотного повітря", - попередила синоптик.\r\nДіденко уточнила, що саме такі умови будуть домінувати в більшості областей України.\r\nПри цьому, згідно з прогнозом, дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями очікуються на півночі, а також є ймовірність дощів в Криму. На решті території буде переважати суха повітряна маса.\r\n"Під час гроз можливі сильні зливи, шквали і навіть град", - написала Діденко.\r\nЗа її словами, температура повітря буде високою практично протягом усього тижня. У денні години вона буде сягати +28...+32 градусів, на сході та у південній частині місцями +30...+34 градуси.\r\n"Така спека може провокувати теплові удари. Побільше води, протягів, холодних зон в приміщеннях!", - порадила синоптик.\r\nУ Києві ж поточний тиждень також обіцяє спеку. У столиці максимальна температура повітря сягатиме +28...+32 градуси. Дощі можливі на початку тижня, в подальшому очікується суха сонячна погода.\r\n"Тому уникайте прямих сонячних променів, захищайтеся від спеки і надмірної сухості повітря", - підсумувала Діденко.\r\n\r\nКарти: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.\r\nТим часом робочий тиждень в Україні почався зі спеки і гроз з градами.