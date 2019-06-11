Спека активізується і частину України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня

До кінця тижня в Україні очікується спека, посилення пожежної небезпеки, суха повітряна маса, спекотне повітря і, при всьому цьому, грози, зливи, шквали та град.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.

"Новий тиждень принесе в Україну активізацію спеки та посилення пожежної небезпеки. Тому будьте особливо уважними з вогнем!

Пожежна небезпека виникає за умов тривалого періоду сухого та спекотного повітря", - попередила синоптик.

Діденко уточнила, що саме такі умови будуть домінувати в більшості областей України.

При цьому, згідно з прогнозом, дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями очікуються на півночі, а також є ймовірність дощів в Криму. На решті території буде переважати суха повітряна маса.

"Під час гроз можливі сильні зливи, шквали і навіть град", - написала Діденко.

За її словами, температура повітря буде високою практично протягом усього тижня. У денні години вона буде сягати +28...+32 градусів, на сході та у південній частині місцями +30...+34 градуси.

"Така спека може провокувати теплові удари. Побільше води, протягів, холодних зон в приміщеннях!", - порадила синоптик.

У Києві ж поточний тиждень також обіцяє спеку. У столиці максимальна температура повітря сягатиме +28...+32 градуси. Дощі можливі на початку тижня, в подальшому очікується суха сонячна погода.

"Тому уникайте прямих сонячних променів, захищайтеся від спеки і надмірної сухості повітря", - підсумувала Діденко.

Карти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.

Тим часом робочий тиждень в Україні почався зі спеки і гроз з градами.