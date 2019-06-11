підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Спека активізується і частину України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня
11 червня 2019, вівторок, 06:00 18 Карта
Життя 2019-06-11T09:45:02+03:00
Українські Новини
Спека активізується і частину України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня

Спека активізується і частину України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня

Літній шторм. Фото: pixabay
Літній шторм. Фото: pixabay

До кінця тижня в Україні очікується спека, посилення пожежної небезпеки, суха повітряна маса, спекотне повітря і, при всьому цьому, грози, зливи, шквали та град.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в соцмережі Facebook.

"Новий тиждень принесе в Україну активізацію спеки та посилення пожежної небезпеки. Тому будьте особливо уважними з вогнем!

Пожежна небезпека виникає за умов тривалого періоду сухого та спекотного повітря", - попередила синоптик.

Діденко уточнила, що саме такі умови будуть домінувати в більшості областей України.

При цьому, згідно з прогнозом, дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями очікуються на півночі, а також є ймовірність дощів в Криму. На решті території буде переважати суха повітряна маса.

"Під час гроз можливі сильні зливи, шквали і навіть град", - написала Діденко.

За її словами, температура повітря буде високою практично протягом усього тижня. У денні години вона буде сягати +28...+32 градусів, на сході та у південній частині місцями +30...+34 градуси.

"Така спека може провокувати теплові удари. Побільше води, протягів, холодних зон в приміщеннях!", - порадила синоптик.

У Києві ж поточний тиждень також обіцяє спеку. У столиці максимальна температура повітря сягатиме +28...+32 градуси. Дощі можливі на початку тижня, в подальшому очікується суха сонячна погода.

"Тому уникайте прямих сонячних променів, захищайтеся від спеки і надмірної сухості повітря", - підсумувала Діденко.

Карти: Наталя Діденко/FacebookКарти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.

Тим часом робочий тиждень в Україні почався зі спеки і гроз з градами.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні погода на тиждень

Архів
Новини
Зарплата Реви в чотири рази перевищила його оклад за травень 09:15 Документ
Поліція почала розслідувати підпал крісел на стадіоні "Авангард" в Луцьку львівськими вболівальниками 09:03
Пожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману 09:01
39 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові 08:45
Україна-Люксембург. Фото: footboom.com.
Україна обіграла Люксембург у Львові: відео голу 08:45
більше новин
Тягнибок очолив загальний список шести партій на вибори в Раду 20:41
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
Москаль заявив про вихід з партії Порошенка 12:15
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
З'їзд
На з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годують шаурмою 12:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok