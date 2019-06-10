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10 июня 2019, понедельник, 13:35 2083
Жизнь 2019-06-10T13:40:08+03:00
Українські Новини
Завтра в Украине жара достигнет 34 градусов

Завтра в Украине жара достигнет 34 градусов

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

11 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса, в Днепропетровской области +30…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

10 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня.

Тем временем, в Украину идет аномальная жара. 

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