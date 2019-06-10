Завтра в Украине жара достигнет 34 градусов

11 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, температура ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса, в Днепропетровской области +30…+35 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14…+21 градус, днем +28…+34 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +28…+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n10 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, на этой неделе украинцы будут отдыхать три дня.\r\nТем временем, в Украину идет аномальная жара.