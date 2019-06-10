Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выборы

Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выбо

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который идет на выборы в Верховную Раду от команды известного украинского певца Святослава Вакарчука "Голос", ранее подшучивал над его президентскими перспективами.

Так, в 2016 году Притула на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором пошутил о дефекте речи Вакарчука.

"Спикер Верховной рады Украины не произносит букву "р". Генеральный прокурор Украины не произносит букву "р". Президентские перспективы Вакарчука выглядят не такими уж призрачными..." - написал шоумен.

Также перед выборами Президента Украины, в 2018 году в интервью Gazeta.ua Притула снова иронично высказался о музыканте.

"... Слава год не может понять, он умный, или красивый. А Зеленский тем временем откусывает куски электората у каждого из политиков", - заявил Притула.

Как сообщали Українські Новини, Святослав Вакарчук заявил о намерении участвовать в выборах Рады с партией "Голос" и уже представил свою команду.

Также Вакарчук исключает попадание действующих депутатов в список партии "Голос".