подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выборы
10 июня 2019, понедельник, 20:50 445
Политика 2019-06-10T20:56:31+03:00
Українські Новини
Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выбо

Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выборы

Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin

Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, который идет на выборы в Верховную Раду от команды известного украинского певца Святослава Вакарчука "Голос", ранее подшучивал над его президентскими перспективами.

Так, в 2016 году Притула на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором пошутил о дефекте речи Вакарчука.

"Спикер Верховной рады Украины не произносит букву "р". Генеральный прокурор Украины не произносит букву "р". Президентские перспективы Вакарчука выглядят не такими уж призрачными..." - написал шоумен.

Также перед выборами Президента Украины, в 2018 году в интервью Gazeta.ua Притула снова иронично высказался о музыканте.

"... Слава год не может понять, он умный, или красивый. А Зеленский тем временем откусывает куски электората у каждого из политиков", - заявил Притула.

Как сообщали Українські Новини, Святослав Вакарчук заявил о намерении участвовать в выборах Рады с партией "Голос" и уже представил свою команду

Также Вакарчук исключает попадание действующих депутатов в список партии "Голос". 

Больше новостей о: Сергей Притула Святослав Вакарчук

Архив
Новости
Стройка. Фото:
Трое рабочих упали со стройки в Печерском районе Киева 21:32
Полторак получил зарплату в 5 раз больше оклада за май 21:18 Документ
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Шоумен Притула раньше подшучивал над нерешительностью и дефектом речи Вакарчука, с которым сейчас идет на выборы 20:50
Пикет под АП. Фото: Стас Козлюк/Фейсбук
Фото дня: под АП протестующие против политики Кучмы по Донбассу сожгли белый флаг 20:25
Фото погибших на Донбассе на стене АП.
Активисты обклеили вход в АП фотографиями погибших на Донбассе 20:13
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
Двое экс-сотрудников одиозного нардепа Геращенко баллотируются по списку Зеленского 13:49 Документ
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром" 21:57
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok